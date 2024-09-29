Армия РФ скинула КАБ на Харьковщину: есть раненые (фото)
Днем 29 сентября ВС РФ атаковали двумя КАБами село Богуславка в Изюмском районе, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Авиаудар нанесли около 15:30.
«Повреждены помещения фермерского хозяйства и не менее шести частных жилых домов. Ранения получили два человека: 25-летний мужчина и женщина 85 лет», — проинформировали в прокуратуре.
Прокуроры и полиция документируют военное преступление.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 21:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 сентября ВС РФ атаковали двумя КАБами село Богуславка в Изюмском районе, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".