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Армия РФ скинула КАБ на Харьковщину: есть раненые (фото)

Происшествия 21:33   29.09.2024
Оксана Горун
Армия РФ скинула КАБ на Харьковщину: есть раненые (фото)

Днем 29 сентября ВС РФ атаковали двумя КАБами село Богуславка в Изюмском районе, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Авиаудар нанесли около 15:30.

«Повреждены помещения фермерского хозяйства и не менее шести частных жилых домов. Ранения получили два человека: 25-летний мужчина и женщина 85 лет», — проинформировали в прокуратуре.

прилет по Богуславке в Харьковской области

Прокуроры и полиция документируют военное преступление.

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прилет по Богуславке в Харьковской области 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 21:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 сентября ВС РФ атаковали двумя КАБами село Богуславка в Изюмском районе, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".