Армия РФ скинула КАБ на Харьковщину: есть раненые (фото)

Днем 29 сентября ВС РФ атаковали двумя КАБами село Богуславка в Изюмском районе, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Авиаудар нанесли около 15:30.

«Повреждены помещения фермерского хозяйства и не менее шести частных жилых домов. Ранения получили два человека: 25-летний мужчина и женщина 85 лет», — проинформировали в прокуратуре.

Прокуроры и полиция документируют военное преступление.