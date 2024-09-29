Армія РФ скинула КАБ на Харківщину: є поранені (фото)
Вдень 29 вересня ЗС РФ атакували двома КАБами село Богуславка в Ізюмському районі, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Авіаудар завдали близько 15:30.
“Пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше шість приватних житлових будинків. Поранення отримали двоє людей: 25-річний чоловік та жінка 85 років”, – поінформували в прокуратурі.
Прокурори та поліція документують воєнний злочин.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 21:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 вересня ЗС РФ атакували двома КАБами село Богуславка в Ізюмському районі, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".