Армія РФ скинула КАБ на Харківщину: є поранені (фото)

Вдень 29 вересня ЗС РФ атакували двома КАБами село Богуславка в Ізюмському районі, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Авіаудар завдали близько 15:30.

“Пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше шість приватних житлових будинків. Поранення отримали двоє людей: 25-річний чоловік та жінка 85 років”, – поінформували в прокуратурі.

Прокурори та поліція документують воєнний злочин.