Live
  • Нд 29.09.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

Армія РФ скинула КАБ на Харківщину: є поранені (фото)

Події 21:33   29.09.2024
Оксана Горун
Армія РФ скинула КАБ на Харківщину: є поранені (фото)

Вдень 29 вересня ЗС РФ атакували двома КАБами село Богуславка в Ізюмському районі, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Авіаудар завдали близько 15:30.

“Пошкоджено приміщення фермерського господарства та щонайменше шість приватних житлових будинків. Поранення отримали двоє людей: 25-річний чоловік та жінка 85 років”, – поінформували в прокуратурі.

приліт Богуславкою в Харківській області

Прокурори та поліція документують воєнний злочин.

Читайте також: Кількість постраждалих в Одноробівці зросла – прокуратура (фото)

приліт Богуславкою в Харківській області 2

Автор: Оксана Горун
Популярно
Армія РФ скинула КАБ на Харківщину: є поранені (фото)
Армія РФ скинула КАБ на Харківщину: є поранені (фото)
29.09.2024, 21:33
Вересень у Харкові завершиться без дощів: прогноз погоди
Вересень у Харкові завершиться без дощів: прогноз погоди
29.09.2024, 20:20
Котлубань: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу з іранськими ракетами
Котлубань: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу з іранськими ракетами
29.09.2024, 17:52
Терехова просять повернути автобусний маршрут у Харкові
Терехова просять повернути автобусний маршрут у Харкові
29.09.2024, 15:50
Путіну потрібний успіх за 4 тижні – аналітик про варіанти ударів на Харківщині
Путіну потрібний успіх за 4 тижні – аналітик про варіанти ударів на Харківщині
29.09.2024, 19:01
Головні новини Харкова 29 вересня: авіаудар по Одноробівці та Богуславці
Головні новини Харкова 29 вересня: авіаудар по Одноробівці та Богуславці
29.09.2024, 21:38

Новини за темою:

08:08
Авіаудари по селу Слатине: у ДСНС повідомили подробиці (фото)
17:42
Троє загиблих і троє поранених внаслідок авіаудару по Слатиному на Харківщині
20:22
Плити висять над головою – Чубенко про розбір завалів 9-поверхівки в Харкові
21:01
У Харкові прибирають сміття після удару і закривають вікна в пошкоджених домах
20:17
Авіаудар по Харкову: прокуратура актуалізувала інформацію щодо «прильотів»

Ви читали новину: «Армія РФ скинула КАБ на Харківщину: є поранені (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 21:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 вересня ЗС РФ атакували двома КАБами село Богуславка в Ізюмському районі, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".