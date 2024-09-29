Кількість постраждалих в Одноробівці зросла – прокуратура (фото)

Внаслідок російського удару по селу Одноробівка на Харківщині постраждали дві жінки – в обох гостра реакція на стрес, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“29 вересня близько 10:50 збройні сили рф завдали авіаудари по с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, будинок культури, амбулаторію, приміщення старостинського округу, газо- та енергомережі“, – поінформували в прокуратурі.

Спочатку було відомо про одну постраждалу – у 59-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Пізніше за допомогою до медиків звернулась ще одна мешканка села.

“Станом на зараз кількість постраждалих зросла до двох. За медичною допомогою звернулась 49-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес“, – доповнили прокурори.

Нагадаємо, у ХОВА повідомили, що по селу вдарив КАБ.