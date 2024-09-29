Кількість постраждалих в Одноробівці зросла – прокуратура (фото)
Внаслідок російського удару по селу Одноробівка на Харківщині постраждали дві жінки – в обох гостра реакція на стрес, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“29 вересня близько 10:50 збройні сили рф завдали авіаудари по с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, будинок культури, амбулаторію, приміщення старостинського округу, газо- та енергомережі“, – поінформували в прокуратурі.
Спочатку було відомо про одну постраждалу – у 59-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. Пізніше за допомогою до медиків звернулась ще одна мешканка села.
“Станом на зараз кількість постраждалих зросла до двох. За медичною допомогою звернулась 49-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес“, – доповнили прокурори.
Нагадаємо, у ХОВА повідомили, що по селу вдарив КАБ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, обстріл, одноробовка, пострадалі, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 14:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російського удару по селу Одноробівка на Харківщині постраждали дві жінки – в обох гостра реакція на стрес, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".