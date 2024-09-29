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РФ вдарила по селу на Харківщині: частково зруйнований багатоквартирний дім

Події 13:44   29.09.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по селу на Харківщині: частково зруйнований багатоквартирний дім

Близько 10:50 армія РФ вдарила двома КАБами по селу Одноробівка Богодухівського району.

«Внаслідок влучань частково зруйновано багатоквартирний будинок, пошкоджено п’ять двоповерхових будинків, амбулаторію, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, а також газо- та енергомережі», – повідомили у ХОВА.

У 59-річної жінки – гостра реакція на стрес.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:50 армія РФ вдарила двома КАБами по селу Одноробівка Богодухівського району.".