РФ вдарила по селу на Харківщині: частково зруйнований багатоквартирний дім
Близько 10:50 армія РФ вдарила двома КАБами по селу Одноробівка Богодухівського району.
«Внаслідок влучань частково зруйновано багатоквартирний будинок, пошкоджено п’ять двоповерхових будинків, амбулаторію, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, а також газо- та енергомережі», – повідомили у ХОВА.
У 59-річної жінки – гостра реакція на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10:50 армія РФ вдарила двома КАБами по селу Одноробівка Богодухівського району.".