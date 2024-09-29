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РФ ударила КАБ по селу на Харьковщине: частично разрушен многоквартирный дом

Происшествия 13:44   29.09.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила КАБ по селу на Харьковщине: частично разрушен многоквартирный дом

Около 10:50 армия РФ ударила двумя КАБами по селу Одноробовка Богодуховского района.

«В результате попаданий частично разрушен многоквартирный дом, повреждены пять двухэтажных домов, амбулатория, помещение старостата, дом культуры, хозяйственные сооружения, а также газо- и энергосети», — сообщили в ХОВА.

У 59-летней женщины — острая реакция на стресс.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:50 армия РФ ударила двумя КАБами по селу Одноробовка Богодуховского района.".