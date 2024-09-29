РФ ударила КАБ по селу на Харьковщине: частично разрушен многоквартирный дом
Около 10:50 армия РФ ударила двумя КАБами по селу Одноробовка Богодуховского района.
«В результате попаданий частично разрушен многоквартирный дом, повреждены пять двухэтажных домов, амбулатория, помещение старостата, дом культуры, хозяйственные сооружения, а также газо- и энергосети», — сообщили в ХОВА.
У 59-летней женщины — острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, рф, село, стресс, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10:50 армия РФ ударила двумя КАБами по селу Одноробовка Богодуховского района.".