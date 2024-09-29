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Количество пострадавших в Одноробовке возросло — прокуратура (фото)

Происшествия 14:41   29.09.2024
Оксана Горун
Количество пострадавших в Одноробовке возросло — прокуратура (фото)

В результате российского удара по селу Одноробовка в Харьковской области пострадали две женщины — у обеих острая реакция на стресс, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«29 сентября около 10:50 вооруженные силы рф нанесли авиаудары по с. Одноробовка Богодуховского района. Повреждены семь двухэтажных многоквартирных жилых домов, здание культуры, амбулатория, помещение старостинского округа, газо- и энергосети», — проинформировали в прокуратуре.

обстрел села одноробовка в Харьковской области

Изначально было известно об одной пострадавшей — у 59-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. Позже за помощью к медикам обратился еще одна жительница села.

«На сейчас количество пострадавших возросло до двух. За медицинской помощью обратилась 49-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс», — дополнили прокуроры.

обстрел села одноробовка в Харьковской области 2

Напомним, в ХОВА сообщили, что по селу ударил КАБ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российского удара по селу Одноробовка в Харьковской области пострадали две женщины — у обеих острая реакция на стресс, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".