Количество пострадавших в Одноробовке возросло — прокуратура (фото)

В результате российского удара по селу Одноробовка в Харьковской области пострадали две женщины — у обеих острая реакция на стресс, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«29 сентября около 10:50 вооруженные силы рф нанесли авиаудары по с. Одноробовка Богодуховского района. Повреждены семь двухэтажных многоквартирных жилых домов, здание культуры, амбулатория, помещение старостинского округа, газо- и энергосети», — проинформировали в прокуратуре.

Изначально было известно об одной пострадавшей — у 59-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. Позже за помощью к медикам обратился еще одна жительница села.

«На сейчас количество пострадавших возросло до двух. За медицинской помощью обратилась 49-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс», — дополнили прокуроры.

Напомним, в ХОВА сообщили, что по селу ударил КАБ.