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Генштаб информирует об относительном затишье на Харьковщине

Происшествия 16:29   29.09.2024
Оксана Горун
Генштаб информирует об относительном затишье на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на Харьковском направлении был один бой, на Купянском — шесть, проинформировал Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска. Также захватчики нанесли два авиаудара по Волчанску и Муравскому. На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Вишневого, Кучеровки, Кругляковки и Лозовой. В настоящее время продолжаются две атаки оккупантов», — сообщил Генштаб в сводке на 16:00 29 сентября.

Россияне обстреляли около двадцати населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 16:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток на Харьковском направлении был один бой, на Купянском — шесть, проинформировал Генштаб ВСУ".