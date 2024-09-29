Генштаб информирует об относительном затишье на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток на Харьковском направлении был один бой, на Купянском — шесть, проинформировал Генштаб ВСУ.
«На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска. Также захватчики нанесли два авиаудара по Волчанску и Муравскому. На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Вишневого, Кучеровки, Кругляковки и Лозовой. В настоящее время продолжаются две атаки оккупантов», — сообщил Генштаб в сводке на 16:00 29 сентября.
Россияне обстреляли около двадцати населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 16:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток на Харьковском направлении был один бой, на Купянском — шесть, проинформировал Генштаб ВСУ".