Генштаб информирует об относительном затишье на Харьковщине

С начала суток на Харьковском направлении был один бой, на Купянском — шесть, проинформировал Генштаб ВСУ.

«На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска. Также захватчики нанесли два авиаудара по Волчанску и Муравскому. На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Вишневого, Кучеровки, Кругляковки и Лозовой. В настоящее время продолжаются две атаки оккупантов», — сообщил Генштаб в сводке на 16:00 29 сентября.

Россияне обстреляли около двадцати населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.