Генштаб інформує про відносне затишшя на Харківщині

З початку доби на Харківському напрямку був один бій, на Куп’янському – шість, проінформував Генштаб ЗСУ.

“На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська. Також загарбники завдали два авіаудари по Вовчанську та Муравському. На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки та Лозової. На цей час продовжуються дві атаки окупантів“, – повідомив Генштаб у зведенні на 16:00 29 вересня.

Росіяни обстріляли близько двадцяти населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.