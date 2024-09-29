Генштаб інформує про відносне затишшя на Харківщині
З початку доби на Харківському напрямку був один бій, на Куп’янському – шість, проінформував Генштаб ЗСУ.
“На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська. Також загарбники завдали два авіаудари по Вовчанську та Муравському. На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки та Лозової. На цей час продовжуються дві атаки окупантів“, – повідомив Генштаб у зведенні на 16:00 29 вересня.
Росіяни обстріляли близько двадцяти населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 16:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби на Харківському напрямку був один бій, на Куп’янському – шість, проінформував Генштаб ЗСУ".