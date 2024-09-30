4 боя продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне 7 раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи у Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боя продолжаются до сих пор, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские воины отбили 5 вражеских атак у Синьковки, Новоосинового, Глушковки и Вишневого, еще два боя продолжаются возле Кругляковки.