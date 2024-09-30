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4 боя продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:16   30.09.2024
Оксана Якушко
4 боя продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне 7 раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи у Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боя продолжаются до сих пор, сообщает Генштаб ВСУ. 

На Купянском направлении украинские воины отбили 5 вражеских атак у Синьковки, Новоосинового, Глушковки и Вишневого, еще два боя продолжаются возле Кругляковки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 18:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне 7 раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи у Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боя продолжаются до сих пор, сообщает Генштаб ВСУ. ".