4 боя продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне 7 раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи у Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боя продолжаются до сих пор, сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские воины отбили 5 вражеских атак у Синьковки, Новоосинового, Глушковки и Вишневого, еще два боя продолжаются возле Кругляковки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 18:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне 7 раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи у Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боя продолжаются до сих пор, сообщает Генштаб ВСУ. ".