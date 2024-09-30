4 бої тривають на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни 7 разів марно атакували оборонні рубежі біля Бургуватки, Стариці та Вовчанська, два бої тривають досі, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак біля Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два бої тривають поблизу Кругляківки.