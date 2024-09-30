4 бої тривають на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни 7 разів марно атакували оборонні рубежі біля Бургуватки, Стариці та Вовчанська, два бої тривають досі, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак біля Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два бої тривають поблизу Кругляківки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 18:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни 7 разів марно атакували оборонні рубежі біля Бургуватки, Стариці та Вовчанська, два бої тривають досі, повідомляє Генштаб ЗСУ. ".