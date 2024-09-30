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4 бої тривають на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 18:16   30.09.2024
Оксана Якушко
4 бої тривають на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни 7 разів марно атакували оборонні рубежі біля Бургуватки, Стариці та Вовчанська, два бої тривають досі, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак  біля Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два бої тривають поблизу Кругляківки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 18:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни 7 разів марно атакували оборонні рубежі біля Бургуватки, Стариці та Вовчанська, два бої тривають досі, повідомляє Генштаб ЗСУ. ".