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Ахиллес об отношении «Ахмата» к ВС РФ: «Их могут забить камнями, казнить»

Украина 10:19   30.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ахиллес об отношении «Ахмата» к ВС РФ: «Их могут забить камнями, казнить»

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал в эфире нацмарафона о подготовке оккупантов к наступлению в Харьковской области. 

После наступления ВСУ в Курске, армия РФ пополняет резервы, перегруппировывается и готовится возобновить наступление на Харьковщине. Их главной задачей все еще остается выход на админграницы областного центра, однако, заявил Федоренко, за это время ВСУ успели подготовиться к такому развитию событий.

«В принципе, подтягиваются дополнительные средства – это и артиллерийские боеприпасы, и техника и многое другое, но так или иначе мы понимаем, что враг планирует. И, как следствие, во многих случаях ВСУ работают на опережение», – отметил Федоренко.

На Купянском направлении враг продолжает каждый день активно штурмовать наши позиции. Несмотря на некоторые успехи врага в этой части Харьковщины, в ближайшее время ВСУ могут стабилизировать ситуацию на фронте, предположил Федоренко. В свою очередь, враг завел на позиции спецотряд «Ахмат», который достаточно жестко контролирует действия военных регулярной армии РФ.

«Где появляются подразделения «Ахмат»? Там, где есть проблемы с дисциплиной и, где нужно построить всех в строй. У них есть полная санкция на принуждение в отношении регулярных российских оккупационных войск, частных компаний. Их могут забить камнями, казнить, могут наказать показательно и так далее», – объяснил Федоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал в эфире нацмарафона о подготовке оккупантов к наступлению в Харьковской области. ".