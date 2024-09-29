Путину нужен успех за 4 недели — аналитик о вариантах ударов на Харьковщине

Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытько считает, что российские оккупанты постараются продемонстрировать успех или «впечатляющую динамику» на поле боя до президентских выборов в США — и речь не о Донбассе.

«В военную логику может вклиниться политическая составляющая. Как при выборе приоритетного направления, так и в части сроков. Ибо горизонт достижения целей – четыре недели. Нужен либо законченный результат, либо впечатляющая динамика, которая не оставит сомнений в его достижении. Путину требуется какой-то очень наглядный успех. Прирастание руинами на Донбассе таковым не является», — написал Копытько 29 сентября.

Ранее он объяснял, почему важен такой срок — четыре недели. Оккупанты должны достичь каких-то успехов до президентских выборов в США (а в идеале — до саммита БРИКС в российской Казани, который намечен на 20-е числа октября).

По мнению военного аналитика, варианты того, что сочтут «наглядным успехом» в РФ такие: «Выход на границы Днепропетровской области. Сворачивание нашей обороны по Осколу. Прорыв по направлению Волчанск – Белый Колодец – Великий Бурлук – Двуречная и нависание над Харьковом. Сумы. Любое из указанного за четыре недели».

Копытько отметил: сейчас мир в состоянии глобальной неопределенности, когда возможны резкие изменения вследствие паники. В ноябре (после выборов в США) «определенности станет больше, а эффективность истерик — меньше».