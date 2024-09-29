Путіну потрібний успіх за 4 тижні – аналітик про варіанти ударів на Харківщині

Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олексій Копитько вважає, що російські окупанти намагатимуться продемонструвати успіх чи “разючу динаміку” на полі бою до президентських виборів у США – і йдеться не про Донбас.

“У військову логіку може вклинитися політичний компонент. Як при виборі пріоритетного напрямку, так і в частині термінів. Бо горизонт досягнення цілей – чотири тижні. Потрібний або закінчений результат, або разюча динаміка, яка не залишить сумнівів у його досягненні. Путіну потрібний якийсь дуже наочний успіх. Приростання руїнами на Донбасі таким не є”, – написав Копитько 29 вересня.

Раніше він пояснював, чому важливий такий термін – чотири тижні. Окупанти мають досягнути якихось успіхів до президентських виборів у США (а в ідеалі – до саміту БРІКС у російській Казані, який намічено на 20-ті числа жовтня).

На думку військового аналітика, варіанти того, що вважатимуть “наочним успіхом” у РФ такі: “Вихід на межі Дніпропетровської області. Згортання нашої оборони по Осколу. Прорив у напрямку Вовчанськ – Білий Колодязь – Великий Бурлук – Дворічна та нависання над Харковом. Суми. Будь-що із зазначеного за чотири тижні”.

Копитько зазначив: зараз світ у стані глобальної невизначеності, коли можливі різкі зміни внаслідок паніки. У листопаді (після виборів у США) “визначеності побільшає, а ефективність істерик – поменшає”.