Путіну потрібний успіх за 4 тижні – аналітик про варіанти ударів на Харківщині
Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олексій Копитько вважає, що російські окупанти намагатимуться продемонструвати успіх чи “разючу динаміку” на полі бою до президентських виборів у США – і йдеться не про Донбас.
“У військову логіку може вклинитися політичний компонент. Як при виборі пріоритетного напрямку, так і в частині термінів. Бо горизонт досягнення цілей – чотири тижні. Потрібний або закінчений результат, або разюча динаміка, яка не залишить сумнівів у його досягненні. Путіну потрібний якийсь дуже наочний успіх. Приростання руїнами на Донбасі таким не є”, – написав Копитько 29 вересня.
Раніше він пояснював, чому важливий такий термін – чотири тижні. Окупанти мають досягнути якихось успіхів до президентських виборів у США (а в ідеалі – до саміту БРІКС у російській Казані, який намічено на 20-ті числа жовтня).
На думку військового аналітика, варіанти того, що вважатимуть “наочним успіхом” у РФ такі: “Вихід на межі Дніпропетровської області. Згортання нашої оборони по Осколу. Прорив у напрямку Вовчанськ – Білий Колодязь – Великий Бурлук – Дворічна та нависання над Харковом. Суми. Будь-що із зазначеного за чотири тижні”.
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Копитько зазначив: зараз світ у стані глобальної невизначеності, коли можливі різкі зміни внаслідок паніки. У листопаді (після виборів у США) “визначеності побільшає, а ефективність істерик – поменшає”.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 19:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олексій Копитько вважає, що російські окупанти намагатимуться продемонструвати успіх чи “разючу динаміку” на полі бою до президентських виборів у США – і йдеться не про Донбас".