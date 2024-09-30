Ахіллес про ставлення «Ахмата» до ЗС РФ: «Їх можуть забити камінням, стратити»

Командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів в етері нацмарафону про підготовку окупантів до наступу на Харківщині.

Після наступу ЗСУ в Курську, армія РФ поповнює резерви, перегруповується та готується відновити наступ на Харківщині. Їхнім головним завданням все ще залишається вихід на адмінкордони обласного центру, однак, заявив Федоренко, за цей час ЗСУ встигли підготуватися до такого розвитку подій.

«В принципі, підтягуються додаткові засоби – це і артилерійські боєприпаси, і техніка та багато іншого, але так чи інакше ми розуміємо, що ворог планує. І, як наслідок, у багатьох випадках ЗСУ працюють на випередження», – зазначив Федоренко.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує щодня активно штурмувати наші позиції. Попри деякі успіхи ворога у цій частині Харківщини, найближчим часом ЗСУ можуть стабілізувати ситуацію на фронті, припустив Федоренко. Своєю чергою, ворог завів на позиції спецзагін “Ахмат”, який досить жорстко контролює дії військових регулярної армії РФ.

“Де з’являються підрозділи “Ахмат”? Там, де є проблеми з дисципліною і, де потрібно вишикувати всіх до строю. Вони мають повну санкцію на примус щодо регулярних російських окупаційних військ, приватних компаній. Їх можуть забити камінням, стратити, можуть покарати показово і таке інше”, – пояснив Федоренко.