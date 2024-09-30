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Без дождя, но с ветром. Какой будет погода 1 октября в Харькове и области

Погода 20:03   30.09.2024
Оксана Якушко
Без дождя, но с ветром. Какой будет погода 1 октября в Харькове и области Фото% Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 1 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с, днем ​​местами порывы, 15 — 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 15° тепла, днем ​​21 — 26°.

По городу: Без осадков☀️.
Ветер восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 14°, днем ​​23 — 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 20:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 1 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".