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Без дощу, але з вітром. Якою буде погода 1 жовтня у Харкові та області

Погода 20:03   30.09.2024
Оксана Якушко
Без дощу, але з вітром. Якою буде погода 1 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 1 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів☀️.

Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 15° тепла, вдень 21 – 26°.

По місту: Без опадів☀️.

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 14°, вдень 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 20:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 1 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".