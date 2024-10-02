Live
  • Ср 02.10.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова

Украина 07:59   02.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова

В утренней сводке 2 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации в Волчанске, а также опровергли заявления РФ о продвижении оккупантов на Купянском направлении. 

Недавно ВС РФ продвинулись на северо-востоке от Харькова, заявили в ISW. Аналитики уточнили: на этом направлении в последнее время враг усиленно штурмует позиции ВСУ.

«Украинские источники сообщили 30 сентября, что российские войска приступили к механизированному штурму Волчанска с помощью 17 боевых бронированных машин МТ-ЛБ, трех танков и более 100 человек личного состава, украинские силы отбили атаку, уничтожив 16 МТ-ЛБ и повредив один танк. Геолокационные кадры штурма указывают на то, что российские войска очень незначительно продвинулись вдоль дороги Т2108 (улица Соборная) к западу от Волчанского агрегатного завода, прежде чем украинские силы остановили атаку», – отметили аналитики.

Российские блоггеры также утверждали: оккупанты продвинулись около Кругляковки, что на юго-востоке от Купянска, в свою очередь, в Минобороны РФ заявили об их успехах около города Сватово (Луганской области).

«ISW не нашел подтверждений ни тому, ни другому заявлению. Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, юго-восточнее Купянска в районе Новоосинового, Степной Новоселовки, Колесниковки, Кругляковки, Глушковки и в направлении Куриловки», – добавили в ISW.

Читайте также: Россияне атакуют на Купянском направлении возле 10 сел – Генштаб ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
02.10.2024, 09:15
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
Повреждены дома: под утро по Харькову «прилетел» КАБ
Повреждены дома: под утро по Харькову «прилетел» КАБ
02.10.2024, 07:10
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
02.10.2024, 07:59
В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)
В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)
02.10.2024, 08:31
ГСЧС: 128 пожаров возникло в области за сутки, 17 из них – из-за обстрелов
ГСЧС: 128 пожаров возникло в области за сутки, 17 из них – из-за обстрелов
02.10.2024, 09:11

Новости по теме:

07:43
ISW: РФ продвинулась на севере от Харькова, штурмы около Купянска – безуспешны
07:33
Кто контролирует Волчанский агрегатный завод – объяснение ISW
07:51
ISW: ВС РФ находятся в трех километрах от реки Оскол на Харьковщине
07:52
Россияне хотят создать плацдарм на реке Оскол на Харьковщине – ISW
07:24
ISW: чеченский отряд «Ахмат» и бывшие вагнеровцы воюют на севере Харьковщины

Вы читали новость: «ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 2 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации в Волчанске, а также опровергли заявления РФ о продвижении оккупантов на Купянском направлении. ".