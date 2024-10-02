ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
В утренней сводке 2 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации в Волчанске, а также опровергли заявления РФ о продвижении оккупантов на Купянском направлении.
Недавно ВС РФ продвинулись на северо-востоке от Харькова, заявили в ISW. Аналитики уточнили: на этом направлении в последнее время враг усиленно штурмует позиции ВСУ.
«Украинские источники сообщили 30 сентября, что российские войска приступили к механизированному штурму Волчанска с помощью 17 боевых бронированных машин МТ-ЛБ, трех танков и более 100 человек личного состава, украинские силы отбили атаку, уничтожив 16 МТ-ЛБ и повредив один танк. Геолокационные кадры штурма указывают на то, что российские войска очень незначительно продвинулись вдоль дороги Т2108 (улица Соборная) к западу от Волчанского агрегатного завода, прежде чем украинские силы остановили атаку», – отметили аналитики.
Российские блоггеры также утверждали: оккупанты продвинулись около Кругляковки, что на юго-востоке от Купянска, в свою очередь, в Минобороны РФ заявили об их успехах около города Сватово (Луганской области).
«ISW не нашел подтверждений ни тому, ни другому заявлению. Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, юго-восточнее Купянска в районе Новоосинового, Степной Новоселовки, Колесниковки, Кругляковки, Глушковки и в направлении Куриловки», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, аналитики, волчанск, утренняя сводка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 07:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 2 октября аналитики Института изучения войны (ISW) проинформировали о ситуации в Волчанске, а также опровергли заявления РФ о продвижении оккупантов на Купянском направлении. ".