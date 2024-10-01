Россияне атакуют на Купянском направлении возле 10 сел – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки у Волчанска и Старицы, бои продолжаются до сих пор, сообщил Генштаб ВСУ.
В Купянском направлении враг в течение дня пытается продвинуться к нашим позициям в районах 10 населенных пунктов.
9 атак противника продолжаются возле Синьковки, Новоосинового, Курелевки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В общей сложности на направлении зафиксировано 17 боев.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки возле Волчанска и Старицы, бои продолжаются до сих пор, сообщил Генштаб ВСУ.".