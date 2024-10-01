Россияне атакуют на Купянском направлении возле 10 сел – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки у Волчанска и Старицы, бои продолжаются до сих пор, сообщил Генштаб ВСУ.

В Купянском направлении враг в течение дня пытается продвинуться к нашим позициям в районах 10 населенных пунктов.

9 атак противника продолжаются возле Синьковки, Новоосинового, Курелевки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В общей сложности на направлении зафиксировано 17 боев.