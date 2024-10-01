Генштаб: враг активизировался Харьковщине, атаковал 40 раз
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 1 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были за сутки, на Харьковском и Купянском направлении.
Всего за сутки оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области 40 раз. На севере региона ВС РФ наступали 16 раз – около Бугроватки, Старицы, Тихого и Волчанска. Однако украинские защитники успешно отбили все атаки, уточнили в ГШ.
На Купянском направлении было 24 боя.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого», – добавили в Генштабе.
Кроме того, РФ сбросила авиабомбы на Студенок и Кучеровку.
Также в ГШ обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, наступ, наступление, утренняя сводка;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 08:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 1 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были за сутки, на Харьковском и Купянском направлении. ".