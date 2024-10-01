Генштаб: враг активизировался Харьковщине, атаковал 40 раз

В утренней сводке 1 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были за сутки, на Харьковском и Купянском направлении.

Всего за сутки оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области 40 раз. На севере региона ВС РФ наступали 16 раз – около Бугроватки, Старицы, Тихого и Волчанска. Однако украинские защитники успешно отбили все атаки, уточнили в ГШ.

На Купянском направлении было 24 боя.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого», – добавили в Генштабе.

Кроме того, РФ сбросила авиабомбы на Студенок и Кучеровку.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.