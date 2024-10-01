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Генштаб: враг активизировался Харьковщине, атаковал 40 раз

Украина 08:29   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: враг активизировался Харьковщине, атаковал 40 раз Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 1 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были за сутки, на Харьковском и Купянском направлении. 

Всего за сутки оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области 40 раз. На севере региона ВС РФ наступали 16 раз – около Бугроватки, Старицы, Тихого и Волчанска. Однако украинские защитники успешно отбили все атаки, уточнили в ГШ.

На Купянском направлении было 24 боя.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого», – добавили в Генштабе.

Кроме того, РФ сбросила авиабомбы на Студенок и Кучеровку.

Также в ГШ обновили данные о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 1 октября Генштаб ВСУ сообщил о боях, которые были за сутки, на Харьковском и Купянском направлении. ".