В Купянске FPV-дроны охотятся на людей: есть погибшие и раненые – Тимошко
Утром 1 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, чем в течение суток оккупанты били по Харьковщине, а также – о результатах обстрелов.
Тимошко рассказал, что накануне по Купянску неоднократно «прилетали» FPV-дроны – есть пострадавшие и разрушения.
«Г. Купянск. 30 сентября, 08:00: FPV-дрон.
08:30: FPV-дрон. Поврежден частный автомобиль. Получил ранение гражданский мужчина.
10:35: FPV-дрон. Погиб гражданский мужчина.
12:55: артобстрел. Повреждено здание частного предприятия. Пожар.
13:00: FPV-дрон. Поврежден частный автомобиль«, – написал Тимошко.
Кроме того, вечером FPV-дрон прилетел по селу Ивашки в Золочевском районе. Вследствие удара пострадали пятеро людей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дрони, дроны, обстрелы, полиция, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, чем в течение суток оккупанты били по Харьковщине, а также – о результатах обстрелов. ".