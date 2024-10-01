В Купянске FPV-дроны охотятся на людей: есть погибшие и раненые – Тимошко

Утром 1 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, чем в течение суток оккупанты били по Харьковщине, а также – о результатах обстрелов.

Тимошко рассказал, что накануне по Купянску неоднократно «прилетали» FPV-дроны – есть пострадавшие и разрушения.

«Г. Купянск. 30 сентября, 08:00: FPV-дрон.

08:30: FPV-дрон. Поврежден частный автомобиль. Получил ранение гражданский мужчина.

10:35: FPV-дрон. Погиб гражданский мужчина.

12:55: артобстрел. Повреждено здание частного предприятия. Пожар.

13:00: FPV-дрон. Поврежден частный автомобиль«, – написал Тимошко.

Кроме того, вечером FPV-дрон прилетел по селу Ивашки в Золочевском районе. Вследствие удара пострадали пятеро людей.