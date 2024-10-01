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В Купянске FPV-дроны охотятся на людей: есть погибшие и раненые – Тимошко

Происшествия 08:09   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Купянске FPV-дроны охотятся на людей: есть погибшие и раненые – Тимошко

Утром 1 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, чем в течение суток оккупанты били по Харьковщине, а также – о результатах обстрелов. 

Тимошко рассказал, что накануне по Купянску неоднократно «прилетали» FPV-дроны – есть пострадавшие и разрушения.

«Г. Купянск. 30 сентября, 08:00: FPV-дрон.
08:30: FPV-дрон. Поврежден частный автомобиль. Получил ранение гражданский мужчина.
10:35: FPV-дрон. Погиб гражданский мужчина.
12:55: артобстрел. Повреждено здание частного предприятия. Пожар.
13:00: FPV-дрон. Поврежден частный автомобиль«, – написал Тимошко.

Кроме того, вечером FPV-дрон прилетел по селу Ивашки в Золочевском районе. Вследствие удара пострадали пятеро людей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, чем в течение суток оккупанты били по Харьковщине, а также – о результатах обстрелов. ".