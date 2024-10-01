ГСЧС: на Харьковщине из-за «прилетов» возникло пять пожаров

В утренней сводке 1 октября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о возгораниях, которые возникли за сутки.

«За сутки в Харьковской области зафиксировано 5 пожаров от вражеских обстрелов в Купянском и Богодуховском районах области. Все они оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС», – уточнили спасатели.

Кроме того, в природных экосистемах было 43 пожара, общая площадь возгорания – 27,5 гектара. А всего за сутки спасатели выезжали тушить пожары 63 раза.