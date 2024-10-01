ГСЧС: на Харьковщине из-за «прилетов» возникло пять пожаров
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В утренней сводке 1 октября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о возгораниях, которые возникли за сутки.
«За сутки в Харьковской области зафиксировано 5 пожаров от вражеских обстрелов в Купянском и Богодуховском районах области. Все они оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС», – уточнили спасатели.
Кроме того, в природных экосистемах было 43 пожара, общая площадь возгорания – 27,5 гектара. А всего за сутки спасатели выезжали тушить пожары 63 раза.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 07:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 1 октября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о возгораниях, которые возникли за сутки. ".