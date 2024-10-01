ДСНС: на Харківщині через “прильоти” виникло п’ять пожеж

У ранковому зведенні 1 жовтня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про загоряння, що виникли за добу.

“За добу в Харківській області зафіксовано 5 пожеж через ворожі обстріли в Куп’янському та Богодухівському районі області. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС”, – уточнили рятувальники.

Крім того, у природних екосистемах було 43 пожежі, загальна площа займання – 27,5 га. А за добу рятувальники виїжджали гасити пожежі 63 рази.