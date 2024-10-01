У Куп’янську FPV-дрони полюють на людей: є загиблі та поранені – Тимошко

Вранці 1 жовтня начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, чим протягом доби окупанти били по Харківщині, а також – про результати обстрілів.

Тимошко розповів, що напередодні по Куп’янську неодноразово “прилітали” FPV-дрони – є постраждалі та руйнування.

“М. Куп’янськ. 30 вересня, 08:00: FPV-дрон.

08:30: FPV-дрон. Пошкоджено приватний автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік.

10:35: FPV-дрон. Загинув цивільний чоловік.

12:55: артобстріл. Пошкоджено будівлю приватного підприємства. Пожежа.

FPV-дрон. Пошкоджено приватний автомобіль”, – написав Тимошко.

Крім того, увечері FPV-дрон прилетів до села Івашки у Золочівському районі. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей.