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У Куп’янську FPV-дрони полюють на людей: є загиблі та поранені – Тимошко

Події 08:09   01.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Куп’янську FPV-дрони полюють на людей: є загиблі та поранені – Тимошко

Вранці 1 жовтня начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, чим протягом доби окупанти били по Харківщині, а також – про результати обстрілів. 

Тимошко розповів, що напередодні по Куп’янську неодноразово “прилітали” FPV-дрони – є постраждалі та руйнування.

“М. Куп’янськ. 30 вересня, 08:00: FPV-дрон.
08:30: FPV-дрон. Пошкоджено приватний автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік.
10:35: FPV-дрон. Загинув цивільний чоловік.
12:55: артобстріл. Пошкоджено будівлю приватного підприємства. Пожежа.
FPV-дрон. Пошкоджено приватний автомобіль”, – написав Тимошко.

Крім того, увечері FPV-дрон прилетів до села Івашки у Золочівському районі. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 жовтня начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, чим протягом доби окупанти били по Харківщині, а також – про результати обстрілів. ".