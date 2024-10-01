Генштаб: ворог активізувався на Харківщині, атакував 40 разів
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 1 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про бої, які були за добу, на Харківському та Куп’янському напрямку.
Усього за добу окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ в Харківській області 40 разів. На півночі регіону ЗС РФ наступали 16 разів – біля Бугруватки, Стариці, Тихого та Вовчанська. Проте українські захисники успішно відбили усі атаки, уточнили у ГШ.
На Куп’янському напрямку було 24 бої.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого”, – додали в Генштабі.
Крім того, РФ скинула авіабомби на Студенок та Кучерівку.
Також у ГШ оновили дані про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 08:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 1 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про бої, які були за добу, на Харківському та Куп’янському напрямку. ".