Росіяни атакують на Куп’янському напрямку біля 10 сіл – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки біля Вовчанська та Стариці, бої тривають досі, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагається просунутися до наших позицій в районах 10 населених пунктів.
9 атак противника тривають біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Колесниківки та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано 17 боїв.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки біля Вовчанська та Стариці, бої тривають досі, повідомив Генштаб ЗСУ.".