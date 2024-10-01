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Росіяни атакують на Куп’янському напрямку біля 10 сіл – Генштаб ЗСУ

Події 17:40   01.10.2024
Оксана Якушко
Росіяни атакують на Куп’янському напрямку біля 10 сіл – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки біля Вовчанська та Стариці, бої тривають досі, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагається просунутися до наших позицій в районах 10 населених пунктів.

9 атак противника тривають біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Колесниківки та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано 17 боїв.

Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Харківщині, атакував 40 разів

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 17:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки біля Вовчанська та Стариці, бої тривають досі, повідомив Генштаб ЗСУ.".