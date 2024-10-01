Росіяни атакують на Куп’янському напрямку біля 10 сіл – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки біля Вовчанська та Стариці, бої тривають досі, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагається просунутися до наших позицій в районах 10 населених пунктів.

9 атак противника тривають біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Колесниківки та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано 17 боїв.