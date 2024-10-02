ISW: окупанти посилено штурмують Вовчанськ і просунулися у бік Харкова
У ранковому зведенні 2 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію у Вовчанську, а також спростували заяви РФ про просування окупантів на Куп’янському напрямку.
Нещодавно ЗС РФ просунулися на північний схід від Харкова, заявили в ISW. Аналітики уточнили: на цьому напрямку останнім часом ворог посилено штурмує позиції ЗСУ.
“Українські джерела повідомили 30 вересня, що російські війська розпочали механізований штурм Волчанська за допомогою 17 бойових броньованих машин МТ-ЛБ, трьох танків і понад 100 осіб особового складу, українські сили відбили атаку, знищивши 16 МТ-ЛБ і пошкодивши один танк. Геолокаційні кадри штурму вказують на те, що російські війська незначно просунулися вздовж дороги Т2108 (вулиця Соборна) на захід від Вовчанського агрегатного заводу, перш ніж українські сили зупинили атаку”, – зазначили аналітики.
Російські блогери також стверджували: окупанти просунулися біля Кругляківки, що на південному сході від Куп’янська, своєю чергою, в Міноборони РФ заявили про їхні успіхи в районі Сватового (Луганської області).
“ISW не знайшов підтвердження ні тієї, ні іншої заяви. Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на південний схід від Куп’янська в районі Новоосинового, Степової Новоселівки, Колесниківки, Кругляківки, Глушківки та в напрямку Курилівки”, – уточнили в ISW.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, аналитики, вовчанськ, утренняя сводка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 07:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 2 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поінформували про ситуацію у Вовчанську, а також спростували заяви РФ про просування окупантів на Куп’янському напрямку. ".