На Харьковщине предупреждают о высокой пожароопасности в лесах

В Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили, что 2-4 октября в Харьковской области будет сухая и теплая погода. Из-за этого возникла угроза высокой пожароопасности в экосистемах региона.

В связи с этим, в АО «Харьковоблэнерго» напомнили о правилах отдыха на природе возле энергообъектов.

«Категорически запрещается разжигать костры под линиями электропередачи, вблизи трансформаторных подстанций, а также загромождать территорию в охранных зонах энергетических объектов», – отметили энергетики.

Также запрещается жечь сухую траву и ветки. Часто из-за этого огонь перебрасывается на другие растения или постройки, что приводит к масштабным пожарам.

В случае возникновения пожара вблизи линий электропередачи, электрооборудования следует дополнительно предупредить энергетиков АО «Харьковоблэнерго» по круглосуточному телефону колл-центра: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050 -05-40-413 (г. Харьков и Харьковская область).