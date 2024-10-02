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На Харьковщине предупреждают о высокой пожароопасности в лесах

Общество 11:57   02.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине предупреждают о высокой пожароопасности в лесах

В Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили, что 2-4 октября в Харьковской области будет сухая и теплая погода. Из-за этого возникла угроза высокой пожароопасности в экосистемах региона.

В связи с этим, в АО «Харьковоблэнерго» напомнили о правилах отдыха на природе возле энергообъектов.

«Категорически запрещается разжигать костры под линиями электропередачи, вблизи трансформаторных подстанций, а также загромождать территорию в охранных зонах энергетических объектов», – отметили энергетики.

Также запрещается жечь сухую траву и ветки. Часто из-за этого огонь перебрасывается на другие растения или постройки, что приводит к масштабным пожарам.

В случае возникновения пожара вблизи линий электропередачи, электрооборудования следует дополнительно предупредить энергетиков АО «Харьковоблэнерго» по круглосуточному телефону колл-центра: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050 -05-40-413 (г. Харьков и Харьковская область).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 11:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре гидрометеорологии сообщили, что 2-4 октября в Харьковской области будет сухая и теплая погода. Из-за этого возникла угроза высокой пожароопасности в экосистемах региона.".