На Харківщині попереджають про високу пожежну небезпеку в лісах

У Харківському регіональному центрі гідрометеорології повідомили, що 2-4 жовтня в на Харківщині буде суха та тепла погода. Через це виникла загроза високої пожежної небезпеки в екосистемах регіону.

У зв’язку з цим в АТ “Харківобленерго” нагадали про правила відпочинку на природі біля енергооб’єктів.

“Категорично забороняється розпалювати багаття під лініями електропередачі, поблизу трансформаторних підстанцій, а також захаращувати територію в охоронних зонах енергетичних об’єктів”, – зазначили енергетики.

Також забороняється палити суху траву та гілки. Часто через це вогонь перекидається на інші рослини чи споруди, що призводить до масштабних пожеж.

У разі виникнення пожежі поблизу ліній електропередачі, електрообладнання слід додатково попередити енергетиків АТ “Харківобленерго” за цілодобовим телефоном кол-центру: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-03-40-40 05-40-413 (м. Харків та Харківська область).