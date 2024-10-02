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На Харківщині попереджають про високу пожежну небезпеку в лісах

Суспільство 11:57   02.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині попереджають про високу пожежну небезпеку в лісах

У Харківському регіональному центрі гідрометеорології повідомили, що 2-4 жовтня в на Харківщині буде суха та тепла погода. Через це виникла загроза високої пожежної небезпеки в екосистемах регіону.

У зв’язку з цим в АТ “Харківобленерго” нагадали про правила відпочинку на природі біля енергооб’єктів.

“Категорично забороняється розпалювати багаття під лініями електропередачі, поблизу трансформаторних підстанцій, а також захаращувати територію в охоронних зонах енергетичних об’єктів”, – зазначили енергетики.

Також забороняється палити суху траву та гілки. Часто через це вогонь перекидається на інші рослини чи споруди, що призводить до масштабних пожеж.

У разі виникнення пожежі поблизу ліній електропередачі, електрообладнання слід додатково попередити енергетиків АТ “Харківобленерго” за цілодобовим телефоном кол-центру: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-03-40-40 05-40-413 (м. Харків та Харківська область).

Прохолодні ночі, теплі дні. Якою буде погода 2 жовтня у Харкові та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 11:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі гідрометеорології повідомили, що 2-4 жовтня в на Харківщині буде суха та тепла погода. Через це виникла загроза високої пожежної небезпеки в екосистемах регіону.".