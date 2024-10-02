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Пожар, бушующий сутки на очистных Харькова, локализовали спасатели (фото)

Происшествия 18:02   02.10.2024
Оксана Якушко
Пожар, бушующий сутки на очистных Харькова, локализовали спасатели (фото)

Спасатели локализовали пожар в Основянском районе, охвативший вчера очистные сооружения Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

До сих пор идет ликвидация пожара, возникшего вчера на территории городских очистных сооружений в Основянском районе Харькова.

Сегодня в 12:22 этот пожар удалось локализовать на площади 39 га.

Чтобы потушить огонь, ГСЧС привлекла 19 единиц техники и 102 спасателя, пожарный поезд, а также 14 единиц коммунальной техники.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 18:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели локализовали пожар в Основянском районе, охвативший вчера очистные сооружения Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".