Пожар, бушующий сутки на очистных Харькова, локализовали спасатели (фото)

Спасатели локализовали пожар в Основянском районе, охвативший вчера очистные сооружения Харькова, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

До сих пор идет ликвидация пожара, возникшего вчера на территории городских очистных сооружений в Основянском районе Харькова.

Сегодня в 12:22 этот пожар удалось локализовать на площади 39 га.

Чтобы потушить огонь, ГСЧС привлекла 19 единиц техники и 102 спасателя, пожарный поезд, а также 14 единиц коммунальной техники.