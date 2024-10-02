Пожежу на очисних Харкова, що тривали добу, локалізували рятувальники (фото)

Рятувальники локалізували пожежу в Основ’янському районі, яка вчора охопила очисні споруди Харкова, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Досі триває ліквідація пожежі, яка виникла вчора на території міських очисних споруд в Основ’янському районі Харкова.

Сьогодні о 12:22 дану пожежу вдалось локалізувати на площі 39 га.

Щоб загасити вогонь, ДСНС залучила 19 одиниць техніки та 102 рятувальники, пожежний потяг, а також 14 одиниць комунальної техніки.