В Харькове в результате удара КАБ повреждено 51 здание, выбито более 760 окон

В Харькове продолжают обследовать здания, находящиеся неподалеку от эпицентра удара авиабомбы в Салтовском районе, сообщили в Харьковском горсовете.

«По состоянию на 10:00 зафиксировано повреждение 51 здания, где выбито более 760 окон. Специалисты коммунальных предприятий уже закрыли более 120 контуров», – отметили в мэрии.

Также коммунальщики устраняют последствия прилета в Салтовском районе. В частности, работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла, поломанные деревья и ветки.