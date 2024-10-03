В Харькове в результате удара КАБ повреждено 51 здание, выбито более 760 окон
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове продолжают обследовать здания, находящиеся неподалеку от эпицентра удара авиабомбы в Салтовском районе, сообщили в Харьковском горсовете.
«По состоянию на 10:00 зафиксировано повреждение 51 здания, где выбито более 760 окон. Специалисты коммунальных предприятий уже закрыли более 120 контуров», – отметили в мэрии.
Также коммунальщики устраняют последствия прилета в Салтовском районе. В частности, работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла, поломанные деревья и ветки.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коммунальщики, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 11:54;
Корреспондент Ніколь Костенко-Лагутіна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают обследовать здания, находящиеся неподалеку от эпицентра удара авиабомбы в Салтовском районе, сообщили в Харьковском горсовете.".