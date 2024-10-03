У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
У Харкові продовжують обстежувати будівлі, які знаходяться неподалік епіцентру удару авіабомби в Салтівському районі, повідомили в Харківській міськраді.
“Станом на 10:00 зафіксовано пошкодження 51 будівлі, де вибито понад 760 вікон. Фахівці комунальних підприємств уже закрили понад 120 контурів”, – зазначили в мерії.
Також комунальники усувають наслідки “прильоту” в Салтівському районі. Зокрема, працівники КП “Харківблагоустрій” прибирають бите скло, поламані дерева та гілки.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: коммунальщики, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 11:54;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харькове продолжают обследовать дома, которые находятся недалеко от эпицентра удара авиабомбы по Салтовскому району, сообщили в Харьковском горсовете. ".