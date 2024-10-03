У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон

У Харкові продовжують обстежувати будівлі, які знаходяться неподалік епіцентру удару авіабомби в Салтівському районі, повідомили в Харківській міськраді.

“Станом на 10:00 зафіксовано пошкодження 51 будівлі, де вибито понад 760 вікон. Фахівці комунальних підприємств уже закрили понад 120 контурів”, – зазначили в мерії.

Також комунальники усувають наслідки “прильоту” в Салтівському районі. Зокрема, працівники КП “Харківблагоустрій” прибирають бите скло, поламані дерева та гілки.