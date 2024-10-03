Заживо сгорели четыре человека на Харьковщине из-за лесного пожара (видео)
В результате пожара в Боровском лесничестве четыре человека сгорели заживо, еще двое – получили ожоги, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Сгорел целый поселок – более тысячи домов уничтожены из-за лесного пожара. Четверо человек сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать – пламя распространялось бешеными темпами», — написал Болвинов.
По его словам, пожар «пришел» из Донецкой области – со стороны села Рубцы огонь перекинулся на Боровское лесничество.
«Верховой пожар охватил ландшафтный парк «Краснооскольский», а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги», – добавил Болвинов.
Также в лесу и вблизи него сгорели около 1100 деревянных домов, 60 человек эвакуированы.
Видео: Сергей Болвинов
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, заживо, ліс, лес, пожары, сгорели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате пожара в Боровском лесничестве четыре человека сгорели заживо, еще двое – получили ожоги, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".