Заживо сгорели четыре человека на Харьковщине из-за лесного пожара (видео)

В результате пожара в Боровском лесничестве четыре человека сгорели заживо, еще двое – получили ожоги, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сгорел целый поселок – более тысячи домов уничтожены из-за лесного пожара. Четверо человек сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать – пламя распространялось бешеными темпами», — написал Болвинов.

По его словам, пожар «пришел» из Донецкой области – со стороны села Рубцы огонь перекинулся на Боровское лесничество.

«Верховой пожар охватил ландшафтный парк «Краснооскольский», а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги», – добавил Болвинов.

Также в лесу и вблизи него сгорели около 1100 деревянных домов, 60 человек эвакуированы.

Видео: Сергей Болвинов