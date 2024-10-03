Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

Заживо сгорели четыре человека на Харьковщине из-за лесного пожара (видео)

Происшествия 13:40   03.10.2024
Виктория Яковенко
Заживо сгорели четыре человека на Харьковщине из-за лесного пожара (видео) Фото: Сергей Болвинов

В результате пожара в Боровском лесничестве четыре человека сгорели заживо, еще двое – получили ожоги, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сгорел целый поселок – более тысячи домов уничтожены из-за лесного пожара. Четверо человек сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать – пламя распространялось бешеными темпами», — написал Болвинов.

По его словам, пожар «пришел» из Донецкой области – со стороны села Рубцы огонь перекинулся на Боровское лесничество.

«Верховой пожар охватил ландшафтный парк «Краснооскольский», а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги», – добавил Болвинов.

Также в лесу и вблизи него сгорели около 1100 деревянных домов, 60 человек эвакуированы.

Видео: Сергей Болвинов

02
Фото: Сергей Болвинов

Читайте также: Сотню пожаров на Харьковщине выезжали тушить спасатели за сутки – ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 3 октября: КАБ закидали город и пригород
Новости Харькова — главное за 3 октября: КАБ закидали город и пригород
03.10.2024, 14:14
Заживо сгорели четыре человека на Харьковщине из-за лесного пожара (видео)
Заживо сгорели четыре человека на Харьковщине из-за лесного пожара (видео)
03.10.2024, 13:40
Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии
Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии
03.10.2024, 10:54
Город на Харьковщине «утонул» в дыму: что советует мэрия жителям (видео)
Город на Харьковщине «утонул» в дыму: что советует мэрия жителям (видео)
03.10.2024, 09:10
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
В работе Telegram произошел сбой: что известно
В работе Telegram произошел сбой: что известно
03.10.2024, 14:26

Новости по теме:

20:09
94-летнюю женщину ищут под завалами в Харькове — Болвинов
12:12
Что оставил от села на Харьковщине лесной пожар: видео с коптера
21:17
Из рогатки разбивал окна: харьковчанин «обчищал» авто военных и волонтеров
12:03
Личность погибшей женщины в Харькове установили по ДНК: ее искал сын-военный
15:17
Убийство балетмейстера в Харькове: дело – в суде, что выяснили следователи

Вы читали новость: «Заживо сгорели четыре человека на Харьковщине из-за лесного пожара (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате пожара в Боровском лесничестве четыре человека сгорели заживо, еще двое – получили ожоги, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".