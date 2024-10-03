Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

Живцем згоріли чотири людини на Харківщині через лісову пожежу (фото, відео)

Події 13:40   03.10.2024
Вікторія Яковенко
Живцем згоріли чотири людини на Харківщині через лісову пожежу (фото, відео) Фото: Сергій Болвінов

Внаслідок пожежі у Борівськіому лісництві четверо людей згоріли живцем, ще двоє – отримали опіки, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Згоріло ціле селище – більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти – полум’я розповсюджувалося шаленими темпами», – написав Болвінов.

За його словами, пожежа «прийшла» з Донеччини – з боку села Рубці вогонь перекинувся на Борівське лісництво.

«Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки», – додав Болвінов.

Також в лісі та поблизу нього згоріли близько 1100 дерев’яних будинків, шістдесят людей евакуйовані.

Відео: Сергій Болвінов

02
Фото: Сергій Болвінов

Читайте також: Сотню пожеж на Харківщині виїжджали гасити рятувальники за добу – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: КАБ закидали місто й передмістя
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: КАБ закидали місто й передмістя
03.10.2024, 14:14
У роботі Телеграму стався збій: що відомо
У роботі Телеграму стався збій: що відомо
03.10.2024, 14:26
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
03.10.2024, 11:41
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
03.10.2024, 11:54
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
02.10.2024, 23:59
Поранені 25 людей – Синєгубов про наслідки обстрілів Харкова та області
Поранені 25 людей – Синєгубов про наслідки обстрілів Харкова та області
03.10.2024, 08:59

Новини за темою:

20:09
94-річну жінку шукають під завалами в Харкові – Болвінов
12:12
Що залишила від села на Харківщині лісова пожежа: відео з коптера
21:17
З рогатки розбивав вікна: харків’янин «обчищав» авто військових і волонтерів
12:03
Особу загиблої жінки у Харкові встановили за ДНК: її шукав син-військовий
15:17
Вбивство балетмейстерки у Харкові: справа – у суді, що з’ясували слідчі

Ви читали новину: «Живцем згоріли чотири людини на Харківщині через лісову пожежу (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок пожежі у Борівськіому лісництві четверо людей згоріли живцем, ще двоє – отримали опіки, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".