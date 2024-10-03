Живцем згоріли чотири людини на Харківщині через лісову пожежу (фото, відео)

Внаслідок пожежі у Борівськіому лісництві четверо людей згоріли живцем, ще двоє – отримали опіки, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Згоріло ціле селище – більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти – полум’я розповсюджувалося шаленими темпами», – написав Болвінов.

За його словами, пожежа «прийшла» з Донеччини – з боку села Рубці вогонь перекинувся на Борівське лісництво.

«Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки», – додав Болвінов.

Також в лісі та поблизу нього згоріли близько 1100 дерев’яних будинків, шістдесят людей евакуйовані.

Відео: Сергій Болвінов