Живцем згоріли чотири людини на Харківщині через лісову пожежу (фото, відео)
Внаслідок пожежі у Борівськіому лісництві четверо людей згоріли живцем, ще двоє – отримали опіки, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
«Згоріло ціле селище – більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти – полум’я розповсюджувалося шаленими темпами», – написав Болвінов.
За його словами, пожежа «прийшла» з Донеччини – з боку села Рубці вогонь перекинувся на Борівське лісництво.
«Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки», – додав Болвінов.
Також в лісі та поблизу нього згоріли близько 1100 дерев’яних будинків, шістдесят людей евакуйовані.
Відео: Сергій Болвінов
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, заживо, ліс, пожежа, сгорели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок пожежі у Борівськіому лісництві четверо людей згоріли живцем, ще двоє – отримали опіки, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".