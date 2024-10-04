Food Train вернулся: в Харькове приготовили миллионную порцию еды (фото)
Фото: Олег Синегубов
На Харьковщину вернулся Food Train, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Сегодня, 4 октября, поезд-кухня приготовил миллионную порцию горячей пищи в Харькове.
«Первый в мире автономный поезд-кухня способен производить до 10 тысяч порций еды в день и обслуживать до 300 тысяч человек ежемесячно. Почти год поезд курсирует по украинским городам, уже оказав помощь жителям Николаева, Запорожья, Краматорска и Славянска. Даже в самых сложных условиях повара кормят украинцев вкусной и качественной едой», – написал Синегубов.
Он также напомнил, что в марте этот поезд работал в Изюме и обеспечил горячими обедами более 5 тысяч пожилых людей, маломобильных, ВПЛ и пациентов больниц.
Читайте также: Почти 750 тыс. порций приготовил Food Train на Харьковщине за 145 дней (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Food Train, Гороховатка, еда, поезд-кухня, синегубов, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Food Train вернулся: в Харькове приготовили миллионную порцию еды (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщину вернулся Food Train, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Сегодня, 4 октября, поезд-кухня приготовил миллионную порцию горячей пищи в Харькове.".