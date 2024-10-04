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Food Train вернулся: в Харькове приготовили миллионную порцию еды (фото)

Общество 14:20   04.10.2024
Виктория Яковенко
Food Train вернулся: в Харькове приготовили миллионную порцию еды (фото) Фото: Олег Синегубов

На Харьковщину вернулся Food Train, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Сегодня, 4 октября, поезд-кухня приготовил миллионную порцию горячей пищи в Харькове.

«Первый в мире автономный поезд-кухня способен производить до 10 тысяч порций еды в день и обслуживать до 300 тысяч человек ежемесячно. Почти год поезд курсирует по украинским городам, уже оказав помощь жителям Николаева, Запорожья, Краматорска и Славянска. Даже в самых сложных условиях повара кормят украинцев вкусной и качественной едой», – написал Синегубов.

Он также напомнил, что в марте этот поезд работал в Изюме и обеспечил горячими обедами более 5 тысяч пожилых людей, маломобильных, ВПЛ и пациентов больниц.

поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синегубов
поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синегубов
поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синегубов
поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синегубов
поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщину вернулся Food Train, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Сегодня, 4 октября, поезд-кухня приготовил миллионную порцию горячей пищи в Харькове.".