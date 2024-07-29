Почти 750 тыс. порций приготовил Food Train на Харьковщине за 145 дней (фото)

На Харьковщине 145 дней работает уникальный поезд-кухня, команда которого помогает жителям региона преодолевать последствия атак РФ.

«Команда поезда приготовила за это время почти 750 000 порций еды, которые были доставлены в эвакуационные поезда, больницы, дома престарелых, в места расселения внутренне перемещенных украинцев и в громады, страдающие от обесточивания и логистических проблем с доставкой свежих продуктов», – рассказали в АО «Укрзалізниця».