Live
  • Пн 29.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.1
  • EUR 44.63

Почти 750 тыс. порций приготовил Food Train на Харьковщине за 145 дней (фото)

Общество 14:43   29.07.2024
Виктория Яковенко
Почти 750 тыс. порций приготовил Food Train на Харьковщине за 145 дней (фото) Фото: АО «Укрзалізниця»

На Харьковщине 145 дней работает уникальный поезд-кухня, команда которого помогает жителям региона преодолевать последствия атак РФ.

«Команда поезда приготовила за это время почти 750 000 порций еды, которые были доставлены в эвакуационные поезда, больницы, дома престарелых, в места расселения внутренне перемещенных украинцев и в громады, страдающие от обесточивания и логистических проблем с доставкой свежих продуктов», – рассказали в АО «Укрзалізниця».

02
Фото: АО «Укрзалізниця»
03
Фото: АО «Укрзалізниця»
04
Фото: АО «Укрзалізниця»

Читайте также: Приготовлено 380 тонн їжі: 100 днів на Харківщині працює поїзд-кухня (відео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: причины (фото)
29.07.2024, 10:09
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: что будут решать
29.07.2024, 12:10
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ
Направление на Боровую: в 3-й ОШБр назвали количество солдат и техники РФ
28.07.2024, 13:30
Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)
Зеленский приехал в район Волчанска: поздравил воинов ССО (видео)
29.07.2024, 13:37
Главные новости Харькова 29 июля: ситуация на фронте, приехал Зеленский
Главные новости Харькова 29 июля: ситуация на фронте, приехал Зеленский
29.07.2024, 14:13
Зеленский на Харьковщине провел совещание: обсудили подготовку к зиме
Зеленский на Харьковщине провел совещание: обсудили подготовку к зиме
29.07.2024, 15:29

Новости по теме:

13:39
Чем атакует враг на Харьковщине: Герой Украины Литвин о ситуации
21:18
Где сейчас идут самые горячие бои на Купянщине: информация Беседина
17:05
Вблизи Волчанска идет бой, враг атакует на Купянском направлении – ГШ на 16:00
08:38
Авиаудары, бои вблизи Глубокого и Волчанска: данные Генштаба на утро
16:32
Россияне уже сбросили 26 КАБов на Харьковщину — Генштаб ВСУ на 16:00

Вы читали новость: «Почти 750 тыс. порций приготовил Food Train на Харьковщине за 145 дней (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июля 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 145 дней работает уникальный поезд-кухня, команда которого помогает жителям региона преодолевать последствия атак РФ.".