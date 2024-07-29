Майже 750 тис. порцій приготував Food Train на Харківщині за 145 днів (фото)
Фото: АТ “Укрзалізниця”
На Харківщині 145 днів працює унікальний поїзд-кухня, команда якого допомагає жителям регіону долати наслідки атак РФ.
«Команда поїзда приготувала за цей час майже 750 000 порцій їжі, які були доставлені в евакуаційні поїзди, лікарні, будинки для літніх людей, в місця розселення внутрішньо переміщених українців та в громади, які страждають від знеструмлень та логістичних проблем з доставкою свіжих продуктів», – розповіли в АТ «Укрзалізниця».
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 145 днів працює унікальний поїзд-кухня, команда якого допомагає жителям регіону долати наслідки атак РФ.".