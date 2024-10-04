Food Train повернувся: у Харкові приготували мільйонну порцію їжі (фото)
Фото: Олег Синєгубов
На Харківщину повернувся Food Train, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Сьогодні, 4 жовтня, цей поїзд-кухня приготував мільйонну порцію гарячої їжі у Харкові.
«Перший у світі автономний поїзд-кухня здатен виробляти до 10 тисяч порцій їжі на день та обслуговувати до 300 тисяч людей щомісяця. Майже рік поїзд курсує українськими містами, вже надавши допомогу жителям Миколаєва, Запоріжжя, Краматорська та Слов’янська. Навіть у найскладніших умовах кухарі годують українців смачною та якісною їжею», – написав Синєгубов.
Він також нагадав, що у березні цей поїзд працював в Ізюмі та забезпечив гарячими обідами понад 5 тисяч людей похилого віку, маломобільних, ВПО та пацієнтів лікарень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Food Train, Гороховатка, еда, поезд-кухня, сінєгубов, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину повернувся Food Train, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Сьогодні, 4 жовтня, цей поїзд-кухня приготував мільйонну порцію гарячої їжі у Харкові.".