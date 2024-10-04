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Food Train повернувся: у Харкові приготували мільйонну порцію їжі (фото)

Суспільство 14:20   04.10.2024
Вікторія Яковенко
Food Train повернувся: у Харкові приготували мільйонну порцію їжі (фото) Фото: Олег Синєгубов

На Харківщину повернувся Food Train, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Сьогодні, 4 жовтня, цей поїзд-кухня приготував мільйонну порцію гарячої їжі у Харкові.

«Перший у світі автономний поїзд-кухня здатен виробляти до 10 тисяч порцій їжі на день та обслуговувати до 300 тисяч людей щомісяця. Майже рік поїзд курсує українськими містами, вже надавши допомогу жителям Миколаєва, Запоріжжя, Краматорська та Слов’янська. Навіть у найскладніших умовах кухарі годують українців смачною та якісною їжею», – написав Синєгубов.

Він також нагадав, що у березні цей поїзд працював в Ізюмі та забезпечив гарячими обідами понад 5 тисяч людей похилого віку, маломобільних, ВПО та пацієнтів лікарень.

поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синєгубов
поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синєгубов
поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синєгубов
поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синєгубов
поезд-кухня Харьковщина
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину повернувся Food Train, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Сьогодні, 4 жовтня, цей поїзд-кухня приготував мільйонну порцію гарячої їжі у Харкові.".