Замки прогибали тросы моста: что сделали с символом любви харьковчан

Во время ремонта пешеходного моста в сквере «Стрелка» работники СКП «Харьковзеленстрой» срезали замки – металлический символ любви горожан.

Конструкция не рассчитана на такую нагрузку – тяжелые металлические замки прогибали тросы, постепенно разрушая мост, объяснили коммунальщики.

«Большое количество замков существенно прогибало тросы подвесной конструкции и ускоряло ее разрушение. Однако появились новые. Мы призываем харьковчан не оставлять на тросах моста тяжелые металлические символы после его открытия. Эта традиция оказывает негативное влияние на конструкцию и создает опасность для пешеходов», – сообщили в КП.