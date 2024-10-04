Замки прогибали тросы моста: что сделали с символом любви харьковчан
Во время ремонта пешеходного моста в сквере «Стрелка» работники СКП «Харьковзеленстрой» срезали замки – металлический символ любви горожан.
Конструкция не рассчитана на такую нагрузку – тяжелые металлические замки прогибали тросы, постепенно разрушая мост, объяснили коммунальщики.
«Большое количество замков существенно прогибало тросы подвесной конструкции и ускоряло ее разрушение. Однако появились новые. Мы призываем харьковчан не оставлять на тросах моста тяжелые металлические символы после его открытия. Эта традиция оказывает негативное влияние на конструкцию и создает опасность для пешеходов», – сообщили в КП.
Читайте также: Терехов: Испанский бизнес заинтересовался восстановлением Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ремонт моста, сквер стрелка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Замки прогибали тросы моста: что сделали с символом любви харьковчан»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 10:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время ремонта пешеходного моста в сквере «Стрелка» работники СКП «Харьковзеленстрой» срезали замки – металлический символ любви горожан. ".