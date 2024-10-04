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Замки прогибали тросы моста: что сделали с символом любви харьковчан

Общество 10:30   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Замки прогибали тросы моста: что сделали с символом любви харьковчан

Во время ремонта пешеходного моста в сквере «Стрелка» работники СКП «Харьковзеленстрой» срезали замки – металлический символ любви горожан. 

Конструкция не рассчитана на такую нагрузку – тяжелые металлические замки прогибали тросы, постепенно разрушая мост, объяснили коммунальщики.

Срезали замки на мосту в сквере "Стрелка"
Фото: пресс-служба ХГС

«Большое количество замков существенно прогибало тросы подвесной конструкции и ускоряло ее разрушение. Однако появились новые. Мы призываем харьковчан не оставлять на тросах моста тяжелые металлические символы после его открытия. Эта традиция оказывает негативное влияние на конструкцию и создает опасность для пешеходов», –  сообщили в КП.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время ремонта пешеходного моста в сквере «Стрелка» работники СКП «Харьковзеленстрой» срезали замки – металлический символ любви горожан. ".