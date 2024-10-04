Замки прогинали троси моста: що зробили із символом кохання харків’ян
Фото: пресслужба ХМР
Під час ремонту пішохідного мосту у сквері “Стрілка” працівники СКП “Харківзеленбуд” зрізали замки – металевий символ кохання містян.
Конструкція не розрахована на таке навантаження – важкі металеві замки прогинали троси, поступово руйнуючи міст, пояснили комунальники.
“Велика кількість замків суттєво прогинала троси підвісної конструкції та прискорювала її руйнування. Однак з’явилися нові. Ми закликаємо харків’ян не залишати на тросах мосту важкі металеві символи після його відкриття. Ця традиція негативно впливає на конструкцію і створює небезпеку для пішоходів”, – повідомили у КП.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ремонт моста, сквер стрелка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 10:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час ремонту пішохідного мосту у сквері “Стрілка” працівники СКП “Харківзеленбуд” зрізали замки – металевий символ кохання містян. ".