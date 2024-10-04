Замки прогинали троси моста: що зробили із символом кохання харків’ян

Під час ремонту пішохідного мосту у сквері “Стрілка” працівники СКП “Харківзеленбуд” зрізали замки – металевий символ кохання містян.

Конструкція не розрахована на таке навантаження – важкі металеві замки прогинали троси, поступово руйнуючи міст, пояснили комунальники.

“Велика кількість замків суттєво прогинала троси підвісної конструкції та прискорювала її руйнування. Однак з’явилися нові. Ми закликаємо харків’ян не залишати на тросах мосту важкі металеві символи після його відкриття. Ця традиція негативно впливає на конструкцію і створює небезпеку для пішоходів”, – повідомили у КП.