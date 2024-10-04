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Замки прогинали троси моста: що зробили із символом кохання харків’ян

Суспільство 10:30   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Замки прогинали троси моста: що зробили із символом кохання харків’ян Фото: пресслужба ХМР

Під час ремонту пішохідного мосту у сквері “Стрілка” працівники СКП “Харківзеленбуд” зрізали замки – металевий символ кохання містян. 

Конструкція не розрахована на таке навантаження – важкі металеві замки прогинали троси, поступово руйнуючи міст, пояснили комунальники.

Зрізали замки на мосту у сквері "Стрілка"
Фото: пресслужба ХМР

“Велика кількість замків суттєво прогинала троси підвісної конструкції та прискорювала її руйнування. Однак з’явилися нові. Ми закликаємо харків’ян не залишати на тросах мосту важкі металеві символи після його відкриття. Ця традиція негативно впливає на конструкцію і створює небезпеку для пішоходів”, – повідомили у КП.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 10:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час ремонту пішохідного мосту у сквері “Стрілка” працівники СКП “Харківзеленбуд” зрізали замки – металевий символ кохання містян. ".