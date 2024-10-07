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Два дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

Общество 21:09   07.10.2024
Оксана Якушко
Два дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

С 9:00 до 16:00 8-9 октября трамваи №8 не будут ходить по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В этот период трамвай №8 будет курсировать так:

Разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова) – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 21:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 16:00 8-9 октября трамваи №8 не будут ходить по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина. ".