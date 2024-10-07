Два дні не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова

З 9:00 до 16:00 8-9 жовтня трамваї №8 не ходитимуть на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».