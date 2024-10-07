Коммунальщики ликвидируют последствия смертельной ДТП возле Гидропарка
Работники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия смертельной аварии в Шевченковском районе. Около Гидропарка ВАЗ выехал за пределы проезжей части и влетел в дерево.
На следующий день коммунальщики принялись убирать место ДТП.
«В частности, озеленители убрали по ул. Шевченко тополь, который снес водитель ВАЗ, выехав за пределы проезжей части накануне вечером. Также работники предприятия сегодня по заявкам харьковчан убирают аварийные деревья в других районах Харькова», – отметили в мэрии.
Как сообщили в полиции, за рулем авто был 32-летний мужчина. Он и два пассажира — 19 и 42 лет — выжили. Они в больнице. Еще двое погибли — 37-ми и 39-летние мужчины. По данным следствия, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Однако на этих выходных такой случай не единичный – патрульные поймали в Харьковской области около полусотни водителей навеселе.
«540 вызовов, обнаружили 51 водителя с признаками опьянения, обнаружили 11 лиц, которые имели, вероятно, наркотические вещества, зафиксировали 556 админправонарушений, из которых 524 – за нарушение ПДД. Также инспекторы привлекли к ответственности 62 пешехода за нарушение ими ПДД», – сообщили патрульные.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ДТП, коммунальщики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 09:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия смертельной аварии в Шевченковском районе. Около Гидропарка ВАЗ выехал за пределы проезжей части и влетел в дерево.".