Комунальники ліквідують наслідки смертельної ДТП біля Гідропарку

Працівники СКП “Харківзеленбуд” усувають наслідки смертельної аварії в Шевченківському районі. Біля Гідропарку ВАЗ виїхав за межі проїжджої частини та влетів у дерево.

Наступного дня комунальники почали прибирати місце ДТП.

“Зокрема, озеленювачі прибрали на вул. Шевченка тополю, яку зніс водій ВАЗ, виїхавши за межі проїжджої частини напередодні ввечері. Також працівники підприємства сьогодні за заявками харків’ян прибирають аварійні дерева в інших районах Харкова“, – зазначили в мерії.

Як повідомили у поліції, за кермом авто був 32-річний чоловік. Він і два пасажири — 19 та 42 роки — вижили. Вони у лікарні. Ще двоє загинули — 37-ми та 39-річні чоловіки. За даними слідства, водій був у стані алкогольного сп’яніння. Однак цими вихідними такий випадок не поодинокий – патрульні зловили в Харківській області близько півсотні водіїв напідпитку.

“540 викликів, виявили 51 водія з ознаками сп’яніння, виявили 11 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, зафіксували 556 адмінправопорушень, з яких 524 – за порушення ПДР. Також інспектори притягнули до відповідальності 62 пішоходи за порушення ними ПД патрульні.