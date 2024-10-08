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На Харьковщине КП заказало ремонт кровли дома: цены выше в 5 раз – ХАЦ

Общество 13:16   08.10.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине КП заказало ремонт кровли дома: цены выше в 5 раз – ХАЦ Фото: ОО «ХАЦ»

В Изюмском районе предприятие ЖКХ «Донецкое» заключило договор по ремонту многоэтажки на сумму 1,45 млн грн. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» увидело в сметах переплаты.

«В смете есть позиции, стоимость которых выше магазинных цен в пять раз», — заявили в ХАЦ.

Как пишут аналитики со ссылкой на «Prozorro», КП подписало соглашение с ФЛП Сидоренко Любовь Ивановна. Речь идет о капремонте кровли многоэтажки в поселке Донец.

«В данном случае планируется укладка мембраны ПВХ. Стоимость самой мембраны ПВХ прописали в смете по 804 гривны за квадратный метр. Интересно, что в смете очень широко прописаны параметры мембраны толщиной от 1 до 2 мм. В целом, в Украине часто используют для ремонта бюджетных учреждений мембрану ПВХ 1,5 мм», — пишут аналитики.

переплата на ремонте дома на Харьковщине
Фото: ОО «ХАЦ»

Они привели два примера для сравнения. В частности, схожие параметры и стоимость меньше в два раза за цену в смете подрядчика коммунальщиков Донецкой громады.

переплата на ремонте дома Харьковщина
Фото: ОО «ХАЦ»
переплата на ремонте дома на Харьковщине
Фото: ОО «ХАЦ»

«Еще одно сравнение: геотекстиль термофиксированный прописали по 275 грн за кв. м. Однако рыночная цена подобного материала меньше 50 грн. за кв. м. Переплата на этом материале может быть в шесть-семь раз», – отметили аналитики.

переплата на ремонте дома на Харьковщине
Фото: ОО «ХАЦ»

По их данным, всего на этих двух материалах вероятная переплата составит более полумиллиона гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе предприятие ЖКХ «Донецкое» заключило договор по ремонту многоэтажки на сумму 1,45 млн грн. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» увидело в сметах переплаты.".