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На Харківщині КП замовило ремонт покрівлі будинку: ціни вищі у 5 разів – ХАЦ

Суспільство 13:16   08.10.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині КП замовило ремонт покрівлі будинку: ціни вищі у 5 разів – ХАЦ Фото: ГО “ХАЦ”

На Ізюмщині підприємство ЖКГ «Донецьке» уклало угоду на ремонт багатоповерхівки на суму 1,45 млн грн. ГО «Харківський антикорупційний центр» побачила у кошторисах переплати.

«У кошторисі є позиції, вартість яких вища від магазинних цін у п’ять разів», – заявили в ХАЦ.

Як пишуть аналітики з посиланням на «Prozorro», КП підписало угоду з ФОП Сидоренко Любов Іванівна. Мова йде про капремонт покрівлі багатоповерхівки у селищі Донець.

«У даному випадку планується укладання мембрани ПВХ. Вартість самої мембрани ПВХ прописали в кошторисі по 804 гривні за квадратний метр. Цікаво, що в кошторисі дуже широко прописані параметри мембрани, товщиною від 1 до 2 мм. Загалом в Україні часто використовують для ремонту бюджетних установ мембрану ПВХ 1,5 мм», – пишуть аналітики.

переплата на ремонте дома на Харьковщине
Фото: ГО “ХАЦ”

Вони навели два приклади для порівняння. Зокрема, схожі параметри, а вартість менша у понад два рази за ціну у кошторисі підрядника комунальників Донецької громади.

переплата на ремонте дома Харьковщина
Фото: ГО “ХАЦ”
переплата на ремонте дома на Харьковщине
Фото: ГО “ХАЦ”

«Ще одне порівняння: геотекстиль термофіксований прописали по 275 грн за кв. м. Однак ринкова ціна подібного матеріалу менше 50 грн за кв. м. Переплата на цьому матеріалі може бути у шість-сім разів», – зазначили аналітики.

переплата на ремонте дома на Харьковщине
Фото: ГО “ХАЦ”

За їхніми даними, загалом лише на цих двох матеріалах ймовірна переплата складе понад пів мільйона гривень.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 13:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Ізюмщині підприємство ЖКГ «Донецьке» уклало угоду на ремонт багатоповерхівки на суму 1,45 млн грн. ГО «Харківський антикорупційний центр» побачила у кошторисах переплати.".