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Снова без дождей. Какой будет погода 9 октября в Харькове и области

Погода 21:18   08.10.2024
Оксана Якушко
Снова без дождей. Какой будет погода 9 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 9 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 5 — 10° тепла, днем ​​15 — 20°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 9° тепла, днем ​​17 — 19°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 21:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".