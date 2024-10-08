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Знову без дощів. Якою буде погода 9 жовтня у Харкові та області

Погода 21:18   08.10.2024
Оксана Якушко
Знову без дощів. Якою буде погода 9 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 9 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – західний ↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 5 – 10° тепла, вдень 15 – 20°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – західний ↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 9° тепла, вдень 17 – 19°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 21:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 9 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".