Похолодає та дощитиме. Якою буде погода 8 жовтня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 8 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі та вранці дощ🌧, місцями гроза. Вдень місцями невеликий дощ🌧.
Вітер західний➡️, 9 – 14 м/с; вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 13 – 18°.
По місту: Вночі та вранці дощ🌧. Вдень без опадів☀️.
Вітер західний➡️, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° тепла, вдень 14 – 16°.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 20:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 8 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".