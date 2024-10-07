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Похолодає та дощитиме. Якою буде погода 8 жовтня у Харкові та області

Погода 20:25   07.10.2024
Оксана Якушко
Похолодає та дощитиме. Якою буде погода 8 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 8 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі та вранці дощ🌧, місцями гроза. Вдень місцями невеликий дощ🌧.

Вітер західний➡️, 9 – 14 м/с; вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 13 – 18°.

По місту: Вночі та вранці дощ🌧. Вдень без опадів☀️.

Вітер західний➡️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° тепла, вдень 14 – 16°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 20:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 8 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".