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Похолодает и пойдет дождь. Какой будет погода 8 октября в Харькове и области

Погода 20:25   07.10.2024
Оксана Якушко
Похолодает и пойдет дождь. Какой будет погода 8 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 8 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью и утром дождь, местами гроза. Днем местами небольшой дождь.
Ветер западный➡️, 9 — 14 м/с; днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° тепла, днем ​​13 — 18°.

По городу: Ночью и утром дождь. Днем без осадков☀️.
Ветер западный, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 12° тепла, днем ​​14 — 16°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 8 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".