Похолодает и пойдет дождь. Какой будет погода 8 октября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 8 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью и утром дождь, местами гроза. Днем местами небольшой дождь.
Ветер западный➡️, 9 — 14 м/с; днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° тепла, днем 13 — 18°.
По городу: Ночью и утром дождь. Днем без осадков☀️.
Ветер западный, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 12° тепла, днем 14 — 16°.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 20:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 8 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".